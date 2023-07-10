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Haberler Gündem Son dakika: Stoltenberg'den Türkiye'ye AB desteği

Son dakika: Stoltenberg'den Türkiye'ye AB desteği

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın Litvanya ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." açıklamasının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den de, 'Türkiye'nin AB'ye üyelik isteğini destekliyorum' açıklaması geldi.

Son dakika: Stoltenberg’den Türkiye’ye AB desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etti. Erdoğan, Litvanya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili tarihi restte bulunarak "50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim." açıklamasında bulundu.

STOLTENBERG'DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan'ın AB restine NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den destek geldi. Stoltenberg "Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini destekliyorum" dedi.

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