Hatay’da iki DEAŞ’lı el bombaları ile yakalandı

HATAY'DA durdurulan otomobilde, 5 el bombası ile 489 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi. 2 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ilçesindeki uygulama noktasında takibe aldıkları bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 5 el bombası ile 489 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ PKK'LI TERÖRİST TUTUKLANDI

KİLİS'TE PKK/YPG silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı. Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, PKK/YPG bölücü terör örgütü adına Suriye'de faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen F.H. isimli PKK/YPG şüphelisi Kilis Merkez'e bağlı bir köyde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.