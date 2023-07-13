‘Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmadı’

ALMANYA'NIN Bild gazetesi Filipp Piatov'un imzalı yayınlanan makalede Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolüne yer verildi. "NATO'nun yeni güçlü adamı" vurgusu yapılan makalede, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın müdahil olmadığı küresel bir siyasi kriz yok denecek kadar az. Katılmadığı bir karar yok denecek kadar az. Bir şey almadığı bir anlaşma yoktur. Erdoğan, Ukrayna'ya insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizat sağlarken, aynı zamanda Moskova ile Kiev arasında Karadeniz üzerinden tahıl anlaşmaları yapıyor" dedi.

NATO'YU BİLE BEKLETİYOR

MAKALEDE Erdoğan'ın uluslararası sorunlardaki arabuluculuk görevindeki başarısına da değinilerek, "Erdoğan, Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile iyi ilişkileri olan tek liderdir. Erdoğan, İsveç'in üyelik başvurusuna 'evet' yanıtı vermek için NATO'yu aylarca bekletiyor. Ayrıca, F-16 ve AB ile daha yakın bir ortaklık için söz aldı" dedi. NEUMANN, "Erdoğan yetenekli bir güç siyasetçisidir" çıkarımında bulunurken, Köln Üniversitesi'nden Siyaset Bilimci Thomas Jger, "Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin jeopolitik durumunu biliyor ve bunu dış politikasında her yönden kullanıyor" açıklamasını yaptı.