Sözde özel güç sorumlusu PKK’lıya MİT darbesi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu Edip Temiz olduğu tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey isimlerini takibe alan MİT, bir süre önce Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon düzenledi. MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu Cesur Azad kod adlı Edip Temiz olduğu bildirildi. Terörist Temiz'in geçmişte örgütün sözde özel güç hücresinde ideolojik ve teknik eğitimler alarak Irak'taki tüm alanlarda silah, mühimmat geliştiren birimlere eğitim verdiği, PKK'nın yeni silah, taktik aparat üretimini sağlayan ekibin sorumlusu olduğu belirtildi. Yaklaşık 20 senedir örgütte faaliyet gösteren teröristin, sözde askeri konsey bünyesinde de üst düzey görevde bulunduğu belirlendi.

BİR YILDA 813 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Deniz Albay Zeki Aktürk, PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğe yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz mücadele edildiğini belirterek, bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısının 813'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 156'ya ulaştığını açıkladı.

YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

EDİRNE'DE Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ zanlısı yakalandı. Sınır birlikleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Ö.Ç. ve R.Ç'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

FİRARİ DHKP/C'Lİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Masası'nca B.I. adlı DHKP/C'linin İstanbul'da saklandığı bilgisi alındı. 10 Temmuz'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen TEM ekipleri, B.I'yı gözaltına aldı. B.I, sevk edildiği adliyede cezaevine gönderildi.