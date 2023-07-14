Ünlü isimlerini hainlikle lekelediler

15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Yıldönümünde direniş şehitleri yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle anılacak. O gece ülkesine ihanet eden isimler ise asla unutulmayacak. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen ihanetin ardından FETÖ'yle bağlantısı olan herkes tek tek belirlendi ve yargılandı. Bu isimler arasında ünlüler de bulunuyordu. Bütün ülke tarafından tanınan ünlülerden de bazıları FETÖ bağlantılı çıktı. Bu sebeple de yakalandılar ve sorgulandılar, cezalarını aldılar.

İŞ DÜNYASI YAPILANMASI Dumankaya ailesi: Dumankaya İnşaat Eski Sahipleri Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'nin de aralarında bulunduğu 63 kişinin davası devam ediyor.

İş insanı Mustafa Şevki Kavurmacı: Yargılama sonucunda 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kavurmacı geçtiğimiz yıl vefat etti.

İş insanı Ömer Faruk Kavurmacı: Yargılama sonucunda 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İş insanı Faruk Güllü: 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İpek ailesi: FETÖ'nün finansal kaynaklarını sağlayan örgüt yöneticisi Hamdi Akın İpek'in şirketi olan Koza İpek Holding'e yönelik görülen davada Cafer Tekin İpek 11 yıl 3 ay, ayrıca SPK Kanunu'na muhalefet olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına ve 250 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Buna ek olarak 22 kez de Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 62 yıl 2 ay 21 gün hapse mahkum edildi. Tamamı dikkate alındığında İpek, 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası aldı. Melek İpek ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken SPK Kanu'na muhalefet suçundan da 4 yıl 2 ay hapsi istendi.

104 bin 100 lira da para cezası kesildi.

Boydak ailesi: Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak 11 yıl 10 ay 15 gün; Boydak Holding eski Üst Yöneticisi Memduh Boydak 18 yıl; Holding eski Yöneticisi Şükrü Boydak 10 yıl; Boydak Holding eski yöneticileri Mustafa Boydak, Bekir Boydak, Erol Boydak ve İlyas Boydak 7 yıl 6 ay hapsi cezasına çarptırıldı.

Emniyet eski müdürleri: Eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Yakup Saygılı da hapis cezalarına çarptırıldı.

İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu: 3 yıl 1 ay 15 gün hapsi cezasına çarptırıldı.

MEDYA YAPILANMASINDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Samanyolu Yayın Grubu eski Başkanı Hidayet Karaca: FETÖ/ PDY çatı davası gereğince ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor. Gazeteci Ahmet Altan: 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazeteci Nazlı Ilıcak: 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Komedyen Atalay Demirci: 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uyanış filminin Yönetmeni Ali Avcı: 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"BİN 271 İADE TALEBİNDEN 126'SI KABUL EDİLDİ"

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, yıldönümünde FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını ve örgütle mücadeleyi anlattı. Tunç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin dosyalarda bir eksikliğin bulunmadığını, tüm delillerin ABD'ye gönderildiğini bildirdi. İade süreçlerinin hala devam ettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Şu ana kadar 112 ülkeden 1271 FETÖ mensubunun iadesi istendi. Toplam 126 FETÖ mensubu ülkemize iade edildi" dedi.