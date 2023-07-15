Doğum günü partisinde sürpriz evlenme teklifi

Güzelyalı ve Eşrefpaşa Sürücü Kurslarının sahibi olan, gayrimenkul ve işletme sektörlerinde de hizmet veren işadamı Volkan Aslan, Göztepe Anadolu Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Gökçen Güleşçi için özel bir doğum günü partisi düzenledi. Yıllarca Moda Yelken Restaurant, Kimene Club, X Black Club, Kimene Lounge Bar, Kimene Meyhane gibi mekanların da işletmeciliğini yapan, hayırsever ve cana yakın kişiliğiyle tanınan işadamı Volkan Aslan, Derya Uluğ ve Simge Sağın gibi değerli solistlerin de parlamasını sağlayarak canlı müzik keyfini İzmirlilere zirvede yaşatmıştı.

MUTLULUKLA 'EVET'

Gökçen Güleşçi ile sahibi olduğu eğitim kurumlarında 2018 yılındaki denetim vesilesiyle tanıştıklarını belirten Volkan Aslan, ilişkilerinin Gökçen hanımın 3 ay önce direksiyon uygulama sınavında komisyon başkanı olarak kuruma gelmesiyle birlikte başladığını dile getirdi. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, doğum günü pastasını konukların huzurunda beraberce kesti. Haluk Elvan'ın 'Devlerin Aşkı' adlı şarkıyı seslendirdiği sırada mikrofonla müstakbel eşi Gökçen Güleşçi'ye hitaben yazdığı şiiri okuyan Volkan Aslan, unutulmaz bir evlilik teklifi de gerçekleştirdi. Tüm konukların coşkulu alkışlarının eşliğinde mekanın her yerinden 'Benimle Evlenir misin' pankartları açılan, yer volkanları, havai fişekler ve renkli balonların da uçuştuğu gecede Gökçen Güleşçi bu teklifi büyük bir mutlulukla kabul etti.