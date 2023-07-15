Oda’dan Nalbantoğlu’nun iddialarına sert yanıt

İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu, bir süre önce İzmir Çağdaş Grup Yürütme Kurulu Başkanı Rıfat Turuntay Nalbantoğlu'nun oda yönetimine ilişkin dile getirdiği iddialara yanıt verdi.

EŞİT MESAFEDEYİZ

Yönetim Kurulu adına Başkan Ertuğrul Davudoğlu imzasıyla kamuoyuna yapılan açıklamada, "İzmir Çağdaş Grubu ve Başkanı 32 senelik iktidardan sonra oluşan demokratik yönetim tarzını sindirememiştir. Çünkü bahse konu anlayışın, Çağdaş Grup yönetim anlayışında ve Rıfat Turuntay Nalbantoğlu'nun yöneticilik anlayışında demokrasi yoktur. İzmir Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden beri grup ayrımı gözetmeksizin tüm meslektaşlarımıza eşit mesafede olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Çağdaş Grup Başkanı Rıfat Turuntay Nalbantoğlu'nun, Odamızın hukuk olarak temsilcisi bulunan ve 9 bin meslektaşı temsil eden Oda Başkanımız Sn. Ertuğrul Davudoğlu ve Oda Yönetim Kurulu Sekreterimiz Sn. Mehmet Doğan'a dönük, 'Biri başkan taklidi yapıyor, biri oda sekreteri taklidi yapıyor' şeklindeki ifadeleri 9 bini aşkın üyesi bulunan İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi meslektaşlarımıza yönelik talihsiz sözlerdir. Bu sözlerin Çağdaş Grup'a gönül vermiş meslektaşlarımızı bağlamadığını biliyor, her türlü mesleki ve siyasi edepten, ahlaktan yoksun bu sözleri Çağdaş Grup Yürütme Kurulu Başkanı Rıfat Turuntay Nalbantoğlu'na iade ediyor ve kendisini dilinden dolayı kınıyoruz. Konuyu başta İzmir olmak üzere; tüm ülkede yoğun emekle mesleğini icra eden meslektaşlarımıza ve demokratik kamuoyuna havale ediyoruz" denildi.