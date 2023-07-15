Türk milleti destansı direnişiyle tarihe geçti

İzmir'de darbe girişiminin yaşandığı gece Ankara ve İstanbul'da ilk askeri hareketliliğin başladığı ve olayın henüz netlik kazanmadığı dakikalarda can siparhane şekilde "öleceksek hep beraber burada öleceğiz açın tüm valiliğin ışıklarını" diyen dönemin İzmir Valisi ve şu anki Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, "Sadece FETÖ değil hiçbir örgüt hiçbir kimse bu milletin birliğini vatanımızın bütünlüğünü bozamaz. Başaramadılar asla başaramayacaklar sözünü herkesin aklına kazıması gerektiğine inanıyorum" dedi.

"TARİHE NOT DÜŞTÜK"

FETÖ silahlı terör örgütünün darbe girişimi sırasında İzmir'de kriz masasına başkanlık yapan Erol Ayyıldız, 15 Temmuz'u unutmamak gerektiğini

belirterek "Yasadışı kalkışmaya karşı her ne pahasına olursa olsun direnmek, karşı koymak, başarılı olamasak bile tarihe not düşmek gerekti. Ama başardık, izin vermedik, tarihe kahraman Türk milleti olarak geçtik" diye konuştu.

"TEDBİRLERİ ALMIŞTIK"

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, '251 şehit verdiğimiz o unutulmaz ve asla unutturulmayacak kanlı gecenin en ağır darbesini İzmir'de yaşayacaktık. İzmir darbe girişiminde önemli bir rol oynadı. Ankara'da ve İstanbul'da savaş uçakları ard arda bombalamaya başlamıştı. Gelen haberler hiç ama hiç moralimizi bozmadı. İzmir'de böyle bir kanlı ve felaket olmaması için tüm tedbirleri aldık. Hızlı ve zamanında aldığımız tedbirlerle kan dökülmeden Allah'a şükür o geceyi atlattık" ifadelerini kullandı.