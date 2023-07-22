Yürüme engellilere umut oldu

İzmir Gaziemir ESBAŞ'ta, anne ve bebek ürünleri üzerine faaliyet gösteren Lansinoh, bir ilke imza atarak önemli bir projeye destek için adım attı. Bundan 15 sene önce Dede Torun Mavi Kapak adı altında bir yardım kampanyası başlatarak günümüze kadar birçok engelli kişiye umut olan ve yürüme engellilere tekerlekli sandalye kazandıran harekete İzmir'den destek olmak amacıyla fabrika içerisinde gönüllü bir proje başlattı. Ege Serbest Bölgede bulunan fabrikasında personel tarafından tüketilen su ve benzeri ürünlerin şişelerinden toplanan kapaklar bir engelliye umut olmak amacıyla biriktirildi.

15 YIL ÖNCE BAŞLADI

Kampanyaya katılma kararından sonra fabrika içinde çok kısa bir süre zarfında 15 kilo mavi kapak toplandı. Tedarik Zinciri Direktörü Dilşad Gülay Karadağ'ın koordine ettiği operasyon toplumsal duyarlılık ve yardımlaşmayı teşvik etme açısından da örnek teşkil ediyor. Dilşad Gülay Karadağ, "Dede torun mavi kapak adı altında, 15 yıl önce başlayan ve bu güne kadar 900'ün üzerinde yürüme engeli olan vatandaşa tekerlekli sandalye imkanı sunarak yardımda bulunan harekete, biz de destek ve katkıda bulunmak istedik. Bu sebeple kısa bir süre önce başladığımız ve sadece fabrikamız içerisinde kullanılan şişelerin atıklarından topladığımız kapaklar ile 15 kilograma ulaştık. Açıkçası kilo olarak söylendiği zaman kulağa biraz az geliyor fakat tane olarak her birisinin ağırlığını düşündüğünüz zaman çok fazla adette bir kapak söz konusu. Dede Torun Mavi Kapak hareketi Türkiye'nin her bir yanından kapak ve tekerlekli sandalye bağışları alıyor.

MAVİ KAPAK UMUT KAMPANYASI

Karadağ, "Bizler, doğaya ve çevreye saygılı bireyler olarak daha önce de farkındalık yaratmak adına doğadan çöp, atık toplama gibi faaliyetler yürüttük ve zaman zaman da tekrarlıyoruz; Fakat mavi kapak umut kampanyası hepsinden farklı, burada direk olarak insanlara dokunuyor onlara umut oluyorsunuz. Dikkat edilmediği takdirde böyle bir amaca hizmet edecek olan bu kapaklar maalesef çöpe gidiyor. Atık olarak belki geri dönüşümde değerlendiriliyor fakat özellikle bu hayırlı amaç için toplanarak kullanılması daha doğru oldu. Burada üstlendiğimiz belki ufak ama başkalarına örnek olması açısından büyük bir sorumluluk. Bizim gibi bir çok fabrika ve işletmeye ilham vererek örnek olmak istiyoruz" dedi.