Tahıl koridoru’nda dünyanın umudu Türkiye

RUSYA-UKRAYNA savaşı nedeniyle oluşan gıda krizini ortadan kaldıran Tahıl Koridoru'nda, taraflar arasındaki anlaşmaya liderlik eden Türkiye, Rusya'nın tahıl girişiminden çekilmesiyle birlikte yine tüm dünyanın umudu oldu.

ÖNCE İNGİLTERE'DEN GELDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Colorado'da devam eden Aspen Güvenlik Forumu'nda, Karadeniz tahıl girişiminde Türkiye'nin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İNGİLTERE Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandıran Rusya'yı yeniden masaya oturtabilecek ülkenin Türkiye olduğu açıklamasının ardından Blinken, "Türkiye, ilk etapta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yakın işbirliği içinde çalışarak inisiyatifin sıfırdan hayata geçirilmesinde etkili oldu. Bunu yerden kaldırmak için harika bir iş çıkardı" dedi.

LİDERLİK ROLÜ VURGUSU

BLİNKEN, "Bu nedenle Türkiye'nin, daha önce yaptığı gibi dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için tekrar bu işi rayına oturtmada liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı. Rusya'nın tahıl girişiminden geri adım attığı dönemlerde Türkiye'nin bu girişimi sürdürmek için verdiği mücadeleye de atıfta bulunan ABD Dışişleri Bakanı, Başkan Erdoğan'ın, Rusya'yı tahıl anlaşmasına döndürmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğüne de değindi.

ERDOĞAN TEBBUN'U AĞIRLADI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan, çalışma ziyareti için gelen Tebbun'u, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. İkili ve heyetlerarası gerçekleşen görüşmelerde güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TAHIL KORİDORU'NDA PUTİN'DEN 7 ŞART

RUSYA, süresi 17 Temmuz'da dolan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmişti. Olayın yankıları sürerken Moskova yönetimi anlaşmanın devam edebilmesi için birtakım şartlarının olduğunu ifade etti. Moskova, anlaşmaya hangi şartlarda döneceklerine ilişkin 7 madde sıraladı. Bunların "teoride değil, gerçekte yerine getirilmesi" isteniyor.

İŞTE O MADDELER

- RUSYA'NIN Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ilk şartlarının "Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatı üzerindeki Batı yaptırımlarının kaldırılması" olduğunu söyledi.

- İKİNCİ şart olarak "SWIFT küresel bankacılık sistemine acil bağlantı da dahil olmak üzere ihracata hizmet eden Rus bankalarının önündeki engellerin kaldırılması" gösterildi.

- POLYANSKİY, üçüncü şartlarını "tarımsal üretimin devam etmesi için yedek parça teslimatının tekrar başlaması" olarak açıkladı.

- DÖRDÜNCÜ şart, "Rus gıda ihracatının sevkiyatı için tüm lojistiğin ve koşulların sağlanması", beşinci şart ise "Rusya'dan Ukrayna'ya giden, savaştan zarar görmüş amonyak boru hattının onarılması ve gübre sorunlarının çözülmesi" oldu.

- TARIMSAL üretimle bağlantılı dondurulan Rus varlıklarıyla ilgili geri adım atılmalı.

- TAHIL anlaşmasının insani doğası yeniden başlatılmalı.