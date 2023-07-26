Ege’de bir cazibe merkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yenilikçi ve disiplinlerarası eğitim anlayışı, yeni nesil kütüphaneleri, derslik ve laboratuvarları; öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal hayattaki gelişimlerini de destekleyen kültürel ve sportif imkânlarıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, önemli bir cazibe merkezi olarak dikkat çekiyor. ADÜ'nün ulusal ve uluslararası değişim programları, öğrencilere farklı ortam ve farklı kültürleri tanıma fırsatı sunmanın yanında dünya ile entegrasyonu da destekliyor. Doğa, güneş ve denizin eşsiz bir şekilde harmanlandığı Ege'de, yeni bir cazibe merkezi olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde; 21 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 19 Meslek Yüksekokulu ve 36 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunuyor.

AKADEMİK VE KÜLTÜREL

Kampüs içinde bulunan yurtları, sosyal yaşam alanı olarak planlanan yaşam merkezi ve spor tesisleri öğrenciler için yaz/kış hizmet veriyor. Akademik yıl boyunca Kongre ve kültür merkezinde gerçekleşen programlarla, öğrenciler hem akademik hem de kültürel anlamda önemli kazanımlar elde ediyor. Tıptan mühendisliğe, sağlık bilimlerinden eğitime, fen bilimlerinden spor bilimlerine, iktisattan sanata, iletişimden insan ve toplum bilimlerine uzanan geniş bir yelpazede yüzlerce bölümde ülkenin önemli akademisyenlerini barındıran ADÜ, öğrencilerini mesleki ve toplumsal yaşama hazırlıyor. ADÜ, tarım-hayvancılık, tarih-kültür turizmi, sağlık, enerji gibi öncelikler doğrultusunda akademide önemli çalışmalar yürütüyor. Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olan ADÜ, küresel ölçekte rekabetçi bir üniversite modeline ulaşmayı hedeflerken; ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştürmekte önemli bir misyonu da yerine getiriyor. Disiplinler arası ve bütünleşik yaklaşımlı eğitim-öğretim modelini benimseyen ADÜ, uluslararası alanda düzeyini artırma, eğitim programlarını sürekli iyileştirme ve akredite etme, AR-GE kapasitesini artırma, girişimcilik faaliyetlerini destekleme, toplumsal katkı faaliyetlerini ve kurumsal kapasiteyi geliştirme yönünde önemli hedefler doğrultusunda eğitim hayatını sürdürüyor.

SOSYAL PROJELERLE ÖNDE

Sanayi odaları, ticaret odaları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları, özel/kamu kurum ve kuruluşları ile etkileşimini güçlendirerek Üniversite-şehir entegrasyonunu sağlayıp aktif oyuncu olma yolunda önemli yol kat eden ADÜ, öğrencilerini de bu sürece dahil ederek iş hayatında onları bir adım öne çıkarmak için çalışmalar yürütüyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarım, turizm ve sağlık başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları,

eğitim ve spor gibi alanlardaki potansiyeli ile de fark yaratıyor. Stratejik planlama sürecinde, eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, akademik araştırmaları teşvik etmek, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uluslararası deneyimlerini artırmak, AR-GE faaliyetlerini desteklemek, yeni iş birlikleri ve projeler geliştirmek gibi hedefler belirleyen ADÜ, Ayrıca, toplumsal katkı faaliyetlerini ve kurumsal kapasiteyi geliştirme çabalarıyla ve sosyal projeleriyle öne çıkıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ATAĞI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, güçlü geçmişi, köklü eğitim- öğretim geleneği ve güçlü alt yapısını geleceğin liderlerini yetiştirmek ve medeniyetimize katkı sağlamak için kullanıyor. Teknolojiyi yeni dönemin merkezinde gören ADÜ, gelişmekte olan dijital dönüşümü en iyi şekilde idrak edip bu gelişimi bir yaşam biçimi haline getirecek misyonu üstlenecek nesillerin yetiştiği önemli üniversiteler arasında yer alıyor. Üniversitenin güçlü donanıma sahip, nitelikli akademik kadrosu ve gelişime açık vizyonu, onun her zaman

öncü üniversiteler arasında yer bulmasını sağlıyor.

ADETA BİR ÖĞRENCİ KENTİ

21 kampüsü ile Türkiye'nin en büyük kampüs alanlarından birine sahip olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ege'de bir cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Akademik ve sportif başarılarının yanında öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerin başında gelen ADÜ, Ege'nin kalbinde bir şehir olarak uygun yaşam koşulları, öğrenci dostu ekonomisiyle bir 'öğrenci kenti' olarak tanımlanıyor. Öğrencilerin okulda geçirdikleri zaman dışında sosyal yaşantının, toplu ulaşımın, şehirdeki yerli halk ile ilişkilerin güçlü olduğu Aydın; öğrenci memnuniyet anketlerine göre de her zaman ilk 10 şehir arasında yer alıyor. Merkez Kampüsü içinde yer alan Aydın'ın en büyük kamu yurdu olma özelliğine sahip olan KYK yurdu, binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Aydın İl sınırları içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı tam 13 yurt hizmet veriyor.