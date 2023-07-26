Kemalpaşa fayında 6,7’lik deprem korkusu

Deprem araştırma uzmanları, bugüne kadar üzerinde çalışma yapılmayan Kemalpaşa fayında bir yıllık arazi çalışmasının ardından, 4,5 metre derinliğinde hendek açıp, incelemelerde bulundu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (DAUM) Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Doç. Dr. Fikret Koçbulut, AFAD Deprem ve Risk. Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın da aralarında bulunduğu ekip çarpıcı sonuçlar elde etti.

"DİRİ FAYLARDAN BİRİ"

Fayın diri fay olup olmadığı, geçmiş dönemde en çok kaç büyüklüğünde deprem ürettiği, yakın zamanda deprem üretip üretmeyeceği konuları araştıran ekipten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Kemalpaşa fayı, Türkiye'deki 485 diri faydan biri. Kemalpaşa ilçesi bu fayın üzerinde. Etki alanında, çok geniş bir yerleşim yeri var. Yaptığımız çalışmada fayın üzerinde geçmişe ait 4 yıkıcı deprem gerçekleştiğini gördük. Aldığımız örneklere göre de yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretip üretmeyeceğini göreceğiz. Bu fay 24 kilometre uzunluğunda. 6.7'ye varan deprem üretebilir" diye konuştu. Deprem olduğunda yıkıcı bir nitelik taşıyacağını dile getiren Sözbilir, "İzmir'de 6'yı geçtikten sonra can ve mal kaybı başlıyor. Dolayısıyla bu fay kırıldığında can ve mal kaybı yaşanacaktır. Burada açtığımız hendekte 4 yıkıcı deprem tespit ettik. Bunlar 10 bin yılda gerçekleşti. Dolayısıyla 2,5 milyon yılda bir ortalama yıkıcı deprem gerçekleşiyor. Bunların kesin tarihini belgelemek için de örnekleme çalışması yapıyoruz" diye konuştu.