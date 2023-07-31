Bu restoranda çatal bıçak kullanmak yasak

Denizli'de 20. yüzyılın başlarından bu yana geleneksel yöntemlerle hazırlanan Denizli kebabı, kente gelen misafirlerin yemek tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kuzu etinden yapılan, tandır ateşinde pişirilen tescilli kebap, çatal ve bıçak kullanılmadan elle yeniyor. Sekiz parçaya ayrılan kuzu, sakız ağacının kütüklerinden tavlanan fırınlarda pişiriliyor. Pişerken etlerden süzülen yağ, ana yemek ile birlikte servis edilen pide ekmeğinin yağlanmasında kullanılıyor. Müşterinin isteğine göre pişen etler yağlı ya da yağsız olmak üzere gramaj ya da kilo ile tartılarak servis açılıyor.

LEZZETİ DÜŞÜRÜYOR

Asırlık lezzeti çatal ve bıçak olmadan sunan Dursun Göçenoğlu, "Denizli kebabının en önemli özelliklerinden bir tanesi doğal olması, sakız odunu ile pişmesi. Tabii en önemlisi çatal ile bıçak yerine elle yenilmesidir."dedi.