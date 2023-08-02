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Haberler Gündem MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz

MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB’den PKK’ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.

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