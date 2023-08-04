Türkiye Yüzyılı’nın komuta kademesi

2023 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) olağan toplantısı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandı.

BAŞARISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Libya'da Türk askeri heyetine başkanlık eden 2'nci ordu komutanı Metin Gürak, Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. Irak ve Suriye sahasını da içerecek terörle mücadeleden sorumlu ikinci ordu komutanlığı görevini yürüten Gürak, 6 Şubat depremine ilk müdahale eden askeri birliğin komutanı olmasıyla dikkat çekmişti. 2 saat 45 dakika süren YAŞ toplantısı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığı'na 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atanmışlardır" denildi.

ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ kararlarına ilişkin sosyal medyadan paylaşımı yaptı, Erdoğan paylaşımında, "Yüksek Askerî Şûra kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemize eşsiz hizmetlerde bulunan tüm komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, yeni görev tevdi edilenlere Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Atamalar sonrası 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 yükselmiş olacak. Öte yandan, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseldi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN ATA'NIN HUZURUNDA

YÜKSEK Askeri Şura öncesi, Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılını inşa etmek gelecek nesillere daha müreffeh daha itibarlı ve huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz" dedi.

İLK KADIN AMİRAL GÖKÇEN FIRAT

30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Gökçen Fırat, TSK'daki ilk kadın amiral oldu. Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk tümamiralliğe yükseltildi.