Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan Türk ordusunun yüksek komuta heyetini belirledi. Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Alınan kararla; 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286'ya yükselecek.

İKİNCİ ORDU'NUN ÖNEMİ

Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Türk ordusunun en stratejik komutanlığı olan İkinci Ordu Komutanlığı'ndan atandı. İkinci Ordu; Irak, Suriye harekatlarını yöneten en hassas birliklere sahip. Orgeneral Metin Gürak, Kahramanmaraş depreminde başarı ile mücadele etmiş bir komutan. İkinci Ordu Komutanlığı'ndan önce Genelkurmay İkinci Başkanı olarak eski Savunma Bakanı Hulusi Akar ve yeni Savunma Bakanı Yaşar Güler ile çok yakın. Stratejik kararlara imza atmıştı. Gürak paşayı atayan Başkomutan Erdoğan, Irak, Suriye harekatlarını aynı şekilde devam ettireceği belli oldu. Genelkurmay İkinci Başkanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Bayraktaroğlu'nun da, Metin Gürak paşa ile Irak, Suriye beka hattının sembol ismi olması dikkat çekiyor.

KARARSIZ EKREM HAYALPEREST EKREM

14-28 Mayıs seçimlerine kadar birbirini seven, birbirine aşık Altılı Masa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğrayınca, satış masasına dönüştü. Seçimlerin üzerinden 65 gün geçti, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 6'lı Masa siyasi pazarlıklardan siyasi satışlara evrildi.

İLÇE SAVAŞLARI BAŞLIYOR

6'lı Masa'nın sakinleri bir taraftan CHP'DEN KAÇIYORLAR, diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nu satan satana, yarışıyorlar. Seçim öncesi birbirlerine aşıkken, seçim sonrası boşanmaya karar veren, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti; ana muhalefet listelerinden Meclis'e toplam 38 milletvekili sokmuştu. Ancak kazandığı 169 sandalyeyi ittifak ortaklarıyla paylaşan CHP'nin oy oranındaki artış, yalnızca yüzde 3'le sınırlı kalmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun seçimler sonrası 68 günlük yaptıklarının toplamına bakınca, BİR KARARSIZ EKREM FİGÜRÜ karşımızda duruyor. İmamoğlu'nun git-gelleri CHP'lilerin başını döndürmüş durumda. CHP GENEL BAŞKAN adayı olayım mı, olmayayım mı? Gizli ZOOM toplantılarına devam edeyim mi, etmeyeyim mi? Derin CHP'li ağabeyleri Hıkmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öymen'in sözlerini dinleyip, Belediye Başkan adaylığına yapışayım mı, yapışmayayım mı? Değişim deklarasyonunu 10 Ağustos'ta mı, 5 Ağustos günü mü açıklamalıyım? O kadar çok, KARARSIZ EKREM durumu var ki sormayın.

DERİN CHP'Lİ ÜÇ İSİM VAR

Güya İmamoğlu büyük çıkış yapacakmış. Ancak Ekrem beyin, beyin takımından son gelen bilgi, bu tarihten daha önce de açıklama yapabilirmiş. 5 Ağustos tarihini düşünüyormuş. 5 Ağustos neden? Çünkü; CHP'de ilçe örgütlerinin kongreleri 5 Ağustos Cumartesi günü başlayacak, 15 Eylül'de bitecek. 16 Eylül Cumartesi günü il kongreleri başlayacak. İl kongreleri de 15 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. İl kongrelerinin bitiminin ardından CHP Parti Meclisi'nin (PM) belirleyeceği bir tarihte olağan kurultay yapılacak. Ekrem bey, "5 Ağustos'ta manifesto yayınlamak istiyorum" demiş. Derin CHP'li Çetin-Karayalçın- Öymen, "Genel başkan adayı deme, İstanbul belediye başkanlığını almaktan, seçimleri kazanmaktan bahset" demişler. Demişler de, Ekrem bey, ilçe kongrelerinin başladığı gün açıklama yaparsam, çıkaracağımız adaylara mesaj vermem iyi olur diye düşünüyormuş.

SONUÇ

CHP'DE son durum. Abi formülü (KARAYALÇIN) yok. İmamoğlu, Özgür Özel'in, 'Ben genel başkan olayım, sen İstanbul Belediye Başkanı ol ve 2028 cumhurbaşkanlığı adayım olursun' formülünden de vazgeçmiş. Ekrem bey, ilçe savaşlarını aklından geçirirken, bir yandan da, 60 üyeli PM'de, 3'te 2 çoğunluk olan 40 oya ulaşılması için de arka plan çalışmaları yapıyormuş. '31 olduk. 9 isim daha yanımıza geçerse, salt çoğunluğu alır, PM'den, olağanüstü kurultay başta olmak üzere belediye başkanlarını seçmek gibi kararlarda söz sahibi olacağım' hesabı da yapıyormuş. KARARSIZ EKREM, HAYALPEREST EKREM OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR.