Kocaeli’de korkunç patlama: 12 yaralı

Kocaeli Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında patlama yaşandı. Derince ilçesindeki limanda bulunan TMO silolarında meydana gelen patlamanın buğday tozu sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuyla ilgili açıklama yaptı. Vali Yavuz, TMO silolarındaki patlamada 12 kişinin yaralandığını, enkaz altında kimse olmadığını değerlendirdiklerini bildirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise patlamada yaralananların yanı sıra 3 kişinin de entübe edildiini söyledi. Detaylar teknik çalışmalar sonucunda belirlenecek.