57 ile yeni vali atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre 57 il valiliğine yeni isimler atandı, 16 vali merkeze çekildi. İzmir, Aydın, Denizli, Muğla Manisa, Kütahya ve Balıkesir valileri değişti. Kararnameye göre 16 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi yapıldı. Bazı Kaymakamlar ve yüksek düzey bürokratlar da vali olarak atandı.

VALİ TAVLI SAMSUN'A

İzmir Valiliği'ne Süleyman Elban getirildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Adana Valisi, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Eskişehir Valisi olarak atandı. Aksoy'dan boşalan Aydın Valiliği koltuğuna Bursa Valisi Yakup Canpolat oturacak. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, merkeze alınırken yerine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Valiliği'ne atandı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, kararname ile Samsun Valisi oldu. Muğla Valiliği görevini ise 2019 yılından bu yana Hakkari Valisi olarak görev yapan İdris Akbıyık yapacak.

Manisa Valiliği'ne Giresun Valisi Enver Ünlü getirildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise Sakarya Valisi olarak atandı. Kütahya Valisi Ali Çelik Hakkari Valilisi olurken Kütahya Valiliği görevine ise Musa Işın atandı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Şanlıurfa Valisi olarak atanırken, yerine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu atandı. Öte yandan kararnameye göre Bingöl Valisi Kadir Ekinci Mülkiye Başmüfettişliği'ne getirilirken yerine İzmir Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta atandı.