Şehit annesini duygulandıran bağış

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 1991 yılında Siirt'te şehit düşen Jandarma Onbaşı Ahmet Çiyancı'nın ölüm yıldönümü dolayısıyla ailesini ziyaret ederken, ameliyat olan annesine de kan bağışında bulundu. Vatan borcunu şehit olup canıyla ödeyen Ahmet Çiyancı'nın annesine kanıyla can veren Mehmetçiğin, bu anlamlı bağışı şehit Çiyancı'nın ölüm yıldönümüne gelmesi ise bu bağışı daha da anlamlı kıldı. Gözü yaşlı anne kan bağışı sonrasında "kanım da canım da bu vatan için feda olsun" dedi.

HASTANEDE ZİYARET ETTİLER

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 32 yıl önce Siirt'te şehit düşen Jandarma Onbaşı Ahmet Çiyancı'nın ölüm yıldönümü dolayısıyla ailesini ziyareti için evlerine gitti. Şehit düşen Jandarma Onbaşı Ahmet Çiyancı'nın annesi Ümmi Çiyancı'nın rahatsızlığı nedeniyle hastanede olduğunu öğrenen Jandarma ekipleri, ziyareti hastanede gerçekleştirdi. Oğlunun ölüm yıldönümünde ameliyat olan anne Ümmi Çiyancı'nın kana ihtiyacı olduğunu öğrenen Mehmetçik, kanlarının tutması üzerine kan bağışında bulundu.

VATAN İÇİN FEDA OLSUN

32 yıl önce oğlunu şehit verdiğini söyleyen acılı anne, "Oğlumun şehit haberinin geldiği günü hiç unutmam. Daha dün gibi hatırlıyorum. Her yıl sağolsun Mehmetçiğimiz de bu acılı günümde beni yalnız bırakmazlar. Bu sene oğlumun ölüm yıldönümümde ameliyat olmam gerekiyordu. Benim hastanede olduğunu öğrenmişler ve bana ziyarete gelmişler. Kana ihtiyacım olduğunu duyunca da kan vermişler. Benim oğlum vatanı için kanını feda etmişti. Şimdi de Mehmetçiğimiz kanını bana verdi. Benim kanım da canım da bu vatan için feda olsun" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ÖZEL HABER