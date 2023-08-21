Başkan Erdoğan’dan çok önemli açıklamalar

Kritik Kabine Toplantısı sırasında memur ve emekli maaş zammı, üniversiteliye vergisiz cep telefonu uygulaması, KKTC'deki Pile-Yiğitler yolu gerilimi, tahıl koridoru krizi gibi milyonları ilgilendiren konular ele alındı.

Erdoğan'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu sona erdi. Başkan Erdoğan, Milyonların beklediği Kabine Toplantısı kararları ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.

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İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

Yozgat'taki trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ"

Son kabine toplantımızdan bu yana her alanda Türkiye'yi hayalleriyle buluşturma mücadelemizi sürdürdük. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. 14. Büyükelçiler Konferansı'nı düzenledik. Güncel ve bölgesel konulara ilişkin ufuk tasavvuru yaptık. Kendilerinden neler beklediğimizi diplomatlarımıza ifade ettik. Toplamda 260 temsilcilikle dünyada en geniş diploması ağına sahip 5 ülkeden biriyiz. Girişimci, insani ve Türkiye eksenli bakış açısını diplomamizde hakim kıldık. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından bir ülkeden ibaret olmadığını sadece söylemde bırakmıyor, duruşumuzla ve söylemlerimizle ifade ediyoruz.

Dün Victor Orban'ın davetine icabetle Macaristan'a 1 günlük ziyaret gerçekleştirdik. Bu sene 3,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 6 milyar dolara ulaştırmada kararlıyız.

BM BARIŞ GÜCÜ'NÜN KKTC'DEKİ PROVOKASYONU!

Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türkü'nün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insanidir

BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim için asla kabul edilebilir durum değildir.

Uluslararası hukukla bağdaşmayan tavırlar nedeniyle Kıbrıs'ta gerilim tırmanmıştır. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. BM'den beklenen istikrarı bozacak davranışlar yerine Ada'daki tüm tarafların çözümüne katkı sunmasıdır. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi Rum Kesimi'nin uzlaşmaz tavrıyla baş başa bırakmayacağız. Hayata geçirmekte olduğumuz devasa projelerle KKTC'nin hak ettiği noktaya gelmesini temin edeceğiz.

"OLDU BİTTİLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Avrupa Birliği'nin yaptığı açıklama çok talihsiz. Mücadelemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit egemenliği ve eşit uluslararası statüsü tüm dünya tarafından teyit edilene kadar sürecektir. Güney sınırlarımızda hayata geçirilmeye çalışılan oldu bittilerle ilgili de mücadelemizi sürdüreceğiz. Terör örgütleriyle iş birliği yapan sözde müttefiklerimize bu kararlılığımızı kabul ettirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kuzey Afrika ve Afrika'daki dostlarımızla ilişkilerimizi ortak çıkarlar çerçevesinde geliştirmemizden rahatsız olanlar var. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi, krizden her iki ülkenin de en az zararla çıkması için samimi gayret gösteren tek devlet Türkiye'dir. Pek çok konudaki somut başarılarımızla bu samimi yaklaşımımızı ispatladığımı düşünüyorum. Daha çok çaba harcayacağız. Biz daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz.

İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye Ağustos ayını dünyanın pek çok bölgesini etkileyen yüksek hava sıcaklıklarıyla geçiriyor. Bazı şehirlerimizde 50 dereceyi bulan sıcaklıkların ölçülmesi meselinin ciddiyetini ortaya koyması bakımından önemlidir. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında atılan bütün adımların tarafı olduk. Paris İklim Anlaşması'na 2053 net 0 emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerimizle en önemli katkıyı veren ülkelerden biriyiz. Millet bahçelerinden, orman varlığımızı arttırmaya pek çok uygulamayla daha temiz ve daha yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz. Yenilebilir kurulu güç bakımında Avrupa beşincisi, dünya 12'incisiyiz. Topraklarının önemli bir kısmı Akdeniz havzasında yer alan ülkemiz için 2100 yılına kadar sıcak hava dalgalarının yaygınlaşacağına, orman yangınları riskinin artacağına, bugüne kadar alışık olmadığımız pek çok sorunla karşı karşıya kalacağımıza işaret etmektedir.

EKONOMİK GÖSTERGELERDEKİ OLUMLU DEĞİŞİKLİK

Son dönemde ekonomik göstergelerdeki olumlu değişikliklerin kalıcı olduğundan kimse şüphe etmesin. Alınan tedbirlerin sonuç verdiği görünüyor. Fırsatçılara karşı otomotiv piyasasındaki denetimler meyvesini vermektedir. Düzenlemelere aykırı davrananlara 211 milyon lira ceza uygulandı. Otomotivdeki balon sönmeye başladı. Diğer sektörlerde de önlemlerin etkilerini yakında göreceğiz. Milletin malına göz diken aç gözlülere fırsat vermeyeceğiz. Milletimizin alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda enflasyonu vatandaşın günlük hayatından çıkaracağız. Halkımızdan biraz daha sabırlı olmalarını bize güvenmelerini bekliyoruz.

Eski masa ortaklarının insanımızın dertlerine derman olması mümkün dğeildir. Türkiye'yi altyapı ve üst yapı zenginlikleri ile dünyada örnek bir ülke haline getirdiysek bundan sonra da aynı irade ile yolumuza devam edeceğiz.

Merkez Bankası rezervlerimizdeki güçlü artış da örneğidir. 11 Ağustos itibarıyla 116 milyar doların üstüne çıkmıştır.