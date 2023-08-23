“Birleşmiş Milletler Pile’de tarafsızlığını yitirmiştir”

BULGARİSTAN Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile Dışişleri Bakanlığındaki ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarında Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahalesine tepki gösteren Fidan, "BM'nin, tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz" dedi.

"TEAMÜLLERE AYKIRI"

PİLE'DE bulunan Rum nüfusa yönelik Rum tarafından yapılan yolun hiçbir zaman için BM'nin engellemesine ve kınamasına tabi olmadığını belirten Fidan, "Ama aynısı Türk tarafına olunca birdenbire adadaki görevlilerin BM görevlisi rolünü bırakıp birer şahin edasıyla bu insani yol projesini engelleme yönünde ciddi adımlar attığını görüyoruz. Bu durum, 18 Ağustos'ta istenmeyen olayların yaşanmasına sebep oldu. BM'nin Kıbrıs'taki sivil ve askeri varlığının kendi içinde bir koordinasyonsuzluk içinde olduğunu gözlemledik. Onlara bu yolun ne zaman yapılacağı bildirilmişti. Buna rağmen hiç alışılmadık bir şekilde tartışmalı bölgeye birdenbire teamüllere aykırı şekilde BM araçlarının yığılması, hoş karşıladığımız bir tavır değil. Biz bu hareketle Birleşmiş Milletler'in, tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz. KKTC'nin bu konudaki haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu. Fidan Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin de, "Yeni fırsat penceresinin, kapanmadan Avrupa Birliği yetkilileri tarafından, Avrupalı liderler tarafından kullanılmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.