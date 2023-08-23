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Göç mobil noktaları kuruldu

HABER MERKEZİ
Göç mobil noktaları kuruldu
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç konusunda İstanbul'u pilot bölge yaptıklarını açıkladı. Göç mobil noktaları kurduklarını belirten Yerlikaya, "Bir aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulaması yapılan yabancılardan 21 bininin yasal kalış hakkı olmadığını yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik. Haklarında idari gözetim kararı alınan bu kişileri daha sonra kolluk birimlerimizi refakatinde geri gönderme merkezine alarak sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdik" dedi. Yerlikaya, Türkiye'de bulunan düzenli göçmen sayısının 4,8 milyon olduğunu belirtti.
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