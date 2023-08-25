Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen tören öncesi Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konuşmasında ekonomiye yönelik net mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha da rahatlayacaktır" ifadelerini kullandı.

''DENGEYE OTURACAK'

Emeklilerden gelen serzenişlerin farkında olduklarını belirten Başkan Erdoğan yıl sonuna kadar gerekli adımların atılacağını vurguladı. Başkan Erdoğan, ekonomiye yönelik şöyle konuştu: Enflasyonun çıkardığı sorunları giderecek adımları atıyoruz. Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha da rahatlayacaktır. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. Yıl sonuna kadar gerekli adımları atacağız. Üniversiteli gençlerimize ve ev hanımlarına verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Emlak ve kira piyasası yakında dengeye kavuşacak. Otomobil piyasası da yavaş yavaş düşüşe geçti."

Toplantınını siyasi mücadele açısından anlamlı bir tarihte gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Partimizin yıldönümü kutlamasında hem hafızamızı tazeleyecek hem de geçmişin tecrübeleriyle geleceğe yön vereceğiz. 3 ay önce ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini gerçekleştirdik. Milletimizin takdiriyle 5 sene daha hizmet etme şerefine nail olduk. 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları devam ediyor. Muhalefette her gün yeni bir skandal oluyor. Sayısız ihaneti masanın altına saklamışlar. Meydanlarda sağa sola siyasi ahlak verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor" dedi.

'VEKİLLİK KAPTIRDILAR'

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Düne kadar can ciğer olup bugün kanlı bıçaklı olanların verdiği intiba, vahim pazarlıkların kamuoyunun malumu olmadığıdır. Bu pilav çok su kaldıracak. Yüzde 1 oyu olmayanlara 38 vekilliği kaptıran CHP'nin terör örgütlerine neler vadettiğini düşünmek bile istemiyorum. Seçimlerden bu yana ülkemizin nasıl bir uçurumun kenarından döndüğünü bize hatırlatıyor. Tercihini farklı yöne kullanmış kardeşlerimiz de bu durumu gördü."

HAYAL SATTILAR

"SİYASİ tercihine bakılmaksızın tüm halkımız şu soruların cevabını merak ediyor" diyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Kapısını çaldığınız her partiye bir bakanlıkla gittiniz. Önünüze gelene devleti rehin verdiniz. Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar milletin siniriyle oynama pahasına uçak bileti paylaştılar? Seçim gecesi kazanıyoruz tiyatrosunu niçin oynadınız? Devletin kurumlarını niçin yıprattınız? Daha bunun gibi pek çok makul sorunun cevaplanması gerekiyor. Önce çıksınlar millete hesap versinler. Anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlamak yerine hatalarını kabul etsinler."

"DEPREMLERİN UNUTULMASINA İZİN VEREMEYİZ"

6 Şubat depreminin yaralarının bir an önce sarılmasının asıl gündem olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Depremlerin unutulmasına izin veremeyiz. Depremzede her bir vatandaşımızın maddi kaybını yerine koyana kadar yorulmadan çalışacağız. 319 bin konutu ilk bir sene içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Nerede eksiğimiz varsa gideriyoruz. Güçlü olduğumuz yanlarımızı tahkim ediyoruz" dedi.