Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavları (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde gereçkleştirilecek. Sınav için hazırlıklarına tüm hız devam eden öğrenciler de sınav giriş belgelerini nasıl alacaklarını merak ediyor.