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Haberler Gündem Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama

Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için öğrenciler hem sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama 2023 bilgileri...

HABER MERKEZİ

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavları (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde gereçkleştirilecek. Sınav için hazırlıklarına tüm hız devam eden öğrenciler de sınav giriş belgelerini nasıl alacaklarını merak ediyor.

Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılmıştı.

Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama

Kılavuzda sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama

İOKBS sınav giriş belgelerinin 21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

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