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Gece uyumadan önce yiyin! Sonucu görün

Besin değeri oldukça yüksek olan kabak çekirdeklerinin bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Tatlılarda ve ara öğünlerde sıklıkla tercih edilen kabak çekirdeğini gece uyumadan önce yiyin. Öyle bir etkisi var ki gözlerinize inanamayacaksınız!

HABER MERKEZİ

Tam bir antioksidan deposu olan ve sağlık açısından birçok faydası bulunan kabak çekirdeğinin mucizeleri saymakla bitmiyor. Peki, kabak çekirdeğini uyumadan önce tüketirseniz ne olur biliyor musunuz? İşte kabak çekirdeğinin faydaları...

Gece uyumadan önce yiyin! Sonucu görün
KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR
Kabak çekirdeği kalp sağlığımız için çok iyidir. İçlerindeki antioksidanlar kalbimizi çeşitli rahatsızlıklardan korur. Kabak çekirdeğindeki magnezyum tansiyonumuzu düşürmeye yardımcı olur.
Magnezyum ayrıca kötü kolesterol (LDL) seviyelerini ve trigliseritleri düşürür. Bu kalp hastalıkları riskini azaltır. Kabak çekirdeğinde bulunan lif de kolesterol seviyesini düşürerek kalbimizi korur.
Gece uyumadan önce yiyin! Sonucu görün

KANSERİ ÖNLER

Kabak çekirdeğini iyi miktarda tüketmek mide, meme ve kolorektal kanser riskini azaltır. Bunun nedeni, bu tohumlarda güçlü antioksidanların bulunmasıdır. Kabak çekirdeğindeki karotenoidler de prostat kanserini önledi.

Gece uyumadan önce yiyin! Sonucu görün

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİDİR

Kabak çekirdeği, içerdiği E vitamini ve çinko nedeniyle bağışıklık sistemimiz için iyidir.

E Vitamini bağışıklık tepkilerini artırır ve çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallerin vücudumuzdaki sağlıklı hücrelere zarar vermesini engeller.

Gece uyumadan önce yiyin! Sonucu görün

Çinko vücudumuzu iltihaplanma, alerji ve istilacı patojenlerden korur, böylece enfeksiyonları önler ve genel bağışıklığı artırır. Kabak çekirdeği antimikrobiyal, antifungal ve antiviral özellikler gösterir.

Gece uyumadan önce yiyin! Sonucu görün

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR

Kabak çekirdeğinde bulunan amino asit triptofan uykuya iyi gelir. Serotonin ve melatoninin öncüsüdür. Hem serotonin hem de melatonin uykuyu tetiklemeye yardımcı olur.

Gece uyumadan önce yiyin! Sonucu görün

KİLO KAYBINA İYİ GELİR

Kabak çekirdeği protein ve lif açısından zengindir. Uzun süre tok hissetmemizi sağlarlar, yiyecek alımımızı azaltırlar ve sonunda tüketilen kalori miktarını azaltırlar. Bu, ağırlığın azaltılmasına yardımcı olur.

Gece uyumadan önce yiyin! Sonucu görün

PROSTAT SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Kabak çekirdeği tüketimi, Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) semptomlarını iyileştirir. Kabak çekirdeği çinko bakımından zengindir. Çinko prostat kanseri riskini azaltır.

Gece uyumadan önce yiyin! Sonucu görün

Kabak çekirdeği yağının idrar yolu hastalıklarını/bozukluklarını tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olabileceğini gösteren sınırlı veriler de vardır. Bununla birlikte, bu faydanın daha fazla çalışılması gerekiyor ve tohumlar kullanılarak değil, ondan çıkarılan yağ kullanılarak test edildi.

Gece uyumadan önce yiyin! Sonucu görün

MESANE SORUNLARINI ÖNLER

Yapılan çalışmalarda, kabak çekirdeği yağının idrar bozukluklarını önleme ve tedavi etme potansiyeline sahip olabileceğini bulmuştur.

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