Gece uyumadan önce yiyin! Sonucu görün

Tam bir antioksidan deposu olan ve sağlık açısından birçok faydası bulunan kabak çekirdeğinin mucizeleri saymakla bitmiyor. Peki, kabak çekirdeğini uyumadan önce tüketirseniz ne olur biliyor musunuz? İşte kabak çekirdeğinin faydaları...
KANSERİ ÖNLER
Kabak çekirdeğini iyi miktarda tüketmek mide, meme ve kolorektal kanser riskini azaltır. Bunun nedeni, bu tohumlarda güçlü antioksidanların bulunmasıdır. Kabak çekirdeğindeki karotenoidler de prostat kanserini önledi.
BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİDİR
Kabak çekirdeği, içerdiği E vitamini ve çinko nedeniyle bağışıklık sistemimiz için iyidir.
E Vitamini bağışıklık tepkilerini artırır ve çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallerin vücudumuzdaki sağlıklı hücrelere zarar vermesini engeller.
Çinko vücudumuzu iltihaplanma, alerji ve istilacı patojenlerden korur, böylece enfeksiyonları önler ve genel bağışıklığı artırır. Kabak çekirdeği antimikrobiyal, antifungal ve antiviral özellikler gösterir.
UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR
Kabak çekirdeğinde bulunan amino asit triptofan uykuya iyi gelir. Serotonin ve melatoninin öncüsüdür. Hem serotonin hem de melatonin uykuyu tetiklemeye yardımcı olur.
KİLO KAYBINA İYİ GELİR
Kabak çekirdeği protein ve lif açısından zengindir. Uzun süre tok hissetmemizi sağlarlar, yiyecek alımımızı azaltırlar ve sonunda tüketilen kalori miktarını azaltırlar. Bu, ağırlığın azaltılmasına yardımcı olur.
PROSTAT SAĞLIĞINA İYİ GELİR
Kabak çekirdeği tüketimi, Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) semptomlarını iyileştirir. Kabak çekirdeği çinko bakımından zengindir. Çinko prostat kanseri riskini azaltır.
Kabak çekirdeği yağının idrar yolu hastalıklarını/bozukluklarını tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olabileceğini gösteren sınırlı veriler de vardır. Bununla birlikte, bu faydanın daha fazla çalışılması gerekiyor ve tohumlar kullanılarak değil, ondan çıkarılan yağ kullanılarak test edildi.
MESANE SORUNLARINI ÖNLER
Yapılan çalışmalarda, kabak çekirdeği yağının idrar bozukluklarını önleme ve tedavi etme potansiyeline sahip olabileceğini bulmuştur.