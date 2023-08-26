Gece uyumadan önce yiyin! Sonucu görün

KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Kabak çekirdeği kalp sağlığımız için çok iyidir. İçlerindeki antioksidanlar kalbimizi çeşitli rahatsızlıklardan korur. Kabak çekirdeğindeki magnezyum tansiyonumuzu düşürmeye yardımcı olur.

Magnezyum ayrıca kötü kolesterol (LDL) seviyelerini ve trigliseritleri düşürür. Bu kalp hastalıkları riskini azaltır. Kabak çekirdeğinde bulunan lif de kolesterol seviyesini düşürerek kalbimizi korur.