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Kaza geçiren Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor

OSMAN AKÇA
Kaza geçiren Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor
Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin yeni bilgiler geldi. Vuslat Doğan Sabancı'nın durumunun travmatoloji ve plastik cerrahların katıldığı 6 saatlik operasyonun ardından iyiye gittiği, Ali Sabancı'nın ise akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındığı, 48 saat uyutulacağı öğrenildi. Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. ÇEsas Holding'ten yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup, sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir" denildi. Çocuklarının da iyi olduğu bildirildi.
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