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Haberler Gündem AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti. AÖF sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? Sonuçlar açıklandı mı? AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Öğrenciler sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimine göre 10 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 19 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi.

6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden sınavlara katılacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'te yüz yüze yapıldı.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Buna göre AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının en geç Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı haber sitemizde yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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