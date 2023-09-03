Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti

Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Başkan Erdoğan'ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı.
Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.