KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2023 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Ağustos'ta başlayan KYK yurt başvuruları, 2 Eylül saat 23.59'a kadar tamamlandı. Peki, KYK yurt başvuruları sonuçları açıklandı mı?
29 Ağustos'ta başlayan KYK yurt başvuruları, 2 Eylül saat 23.59'a kadar tamamlandı. Peki, KYK yurt başvuruları sonuçları açıklandı mı?
KYK yurt sonuçları için bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos tarihinde başlatılan KYK yurt başvuruları 2 Eylül'de sona ermişti. KYK yurt başvurularını tamamlayan adaylar şimdi de yurt sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Bakanlıkça belirlenen tarihlerde hak sahipleri ve yedek alım sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının eylül ayının son haftasına kadar paylaşılması bekleniyor.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor. Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.
YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?
İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.