‘Yeni öneri paketinden sonuç almayı bekliyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardındın iki lider ortak basın açıklamasında bulundu. Putin ile Karadeniz tahıl girişiminin canlandırılması konusunu ele aldıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyiz. Yeni öneri paketi hazırladık. Sonuç alacağımıza inanıyorum. Tahılların çoğu fakir Afrika ülkelerine gitmeli. Rus tahılını un yapıp fakir ülkelere gönderebiliriz" dedi.

'ANAHTAR ROL OYNADI'

Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu ile varılan Tahıl Anlaşması'nın, küresel gıda kriziyle mücadelede önemli bir rol oynadığını belirten Erdoğan, "Üzerinde özellikle durduğumuz konulardan biri, Karadeniz Girişimi'nin yeniden canlandırılması oldu. Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ofis açma kararından memnuniyet duyduk. Karadeniz Girişimi, küresel gıda kriziyle mücadelede anahtar rol oynadı. Özellikle Afrika gibi tahıla en çok ihtiyaç duyanlar için bir nefes borusu oldu" dedi. Erdoğan, "Rusya'nın girişimin yeniden başlaması noktasındaki beklentileri, tüm tarafların malumudur. Rus dostlarımızın dile getirdiği hususları, biz de farklı vesilelerle ifade ettik, ediyoruz. Eksiklerin giderilerek, girişimin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi, değerli dostumla da samimiyetle ikili görüşmemizde paylaştım. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

VAATLER GERÇEKLEŞMEDİ

Tahıl Koridoru konusunda Batı'nın kendilerini kandırdığını söyleyen Putin ise, "Gönderilen gıdaların yüzde 70'i gelişmiş ülkelere ulaştı. Fakir ülkelere sadece yüzde 3 ulaşmıştır. 1 milyon ton az. Biz tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız. Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırılırsa... Bizi aldattılar, vaatlerin hiçbirini yerine getirmediler. Bu toplantı iş birliğimizin her alanda gelişmesini sağlayacak" diye konuştu. Putin ayrıca, Rusya'nın doğalgaz konusunda her zaman Türkiye'nin sorumlu ve en büyük partneri olacağını belirterek, "Üçüncü ülkelere de doğalgazı sevk edeceğimizi söyleyebiliriz" dedi.

PUTİN: İNSANİ KORİDORLARI SALDIRI İÇİN KULLANDILAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşmasında Ukrayna'nın tahıl ihracatında payının sadece yüzde 5 olduğunu, Karadeniz Girişimi'yle gıdanın yüzde 70'inin gelişmiş ülkelere gittiğini belirterek, "Batı Rus tarım ve gübre ürünlerinin ihracatını engelliyor. Ukrayna tarafı insani koridorları saldırı için kullandı. Söz konusu anlaşmanın sona ermesi, küresel gıda pazarını çok fazla etkilemedi. Üretim konusunda sorun yok, dağıtımda sorun var. Bunun Karadeniz girişimiyle bir alakası yoktur. Ukrayna'nın tahıl ihracatında payı çok değil, yüzde 5 ve bu daha da düşecek. Gıdanın yüzde 70'i gelişmiş ülkelere ulaştı. Fakir ülkelere sadece yüzde 3 ulaştı. Tahıl ihracatı yaptırımı kaldırılırsa anlaşma için hazırız" dedi.

GENÇLERİN GÖZÜ KABİNE TOPLANTISINDA

Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Kabine toplantısının ana gündem maddesini ekonomik gelişmeler ve ekonomiye dair atılacak adımlar ile diplomatik süreçler oluşturacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Orta Vadeli Plan (OVP) ile ilgili sunum yapması bekleniyor. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelede atılacak adımlar masaya yatırılacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve geçen hafta il başkanları toplantısında da gündeme gelen gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyeti için gözler kabinede olacak. Deprem sonrası atılan adımlar, deprem konutlarında gelinen son nokta değerlendirilecek. Terörle mücadele ve dış politikada yaşanan gelişmeler de masada olacak.