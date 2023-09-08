PKK’nın paradan sorumlu teröristi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin finans sorumlusu olan ve terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan 'Rojna' kod adlı Zülfiye Binbir'i Suriye'nin Rumeylan bölgesinde etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Rojna' kod adlı Zülfiye Binbir, 1993 yılında PKK kırsal kadrolarına katıldı ve 1997'de Irak'a geçerek 2004'e kadar bu alanda terörist faaliyetlerine devam etti. Terörist Binbir 2011'de, Muş Valiliği'nde staj yapan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik'i, yol kesme eylemi gerçekleştirerek kaçıran örgüt mensupları arasında yer aldı.

SÖZDE ASAYİŞ KOMUTANI

2012'DE Irak'ta ideolojik eğitim alan Binbir, ardından Suriye bölgesinde görevlendirildi. Suriye'de bulunduğu süreçte örgüte yeni katılanların eğitiminden sorumlu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2018 yılında Suriye/Kobani sözde Asayiş Komutanı olarak görevlendirilen terörist, 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sırasında, örgüt tarafından kurulan koordinasyon merkezinde YPJ temsilcisi olarak görev aldı.

MİT'İN HEDEF LİSTESİNE ALINDI

2021 yılından itibaren Kamışlı'da örgütün maliye/ekonomi sorumluları arasında bulunan Binbir, Suriye sahasındaki istihbarat ağı sayesinde MİT'in hedef listesine alındı. Örgütün yönetici kadrosunu hareket edemez hale getiren MİT, Binbir'in temas ve faaliyetlerini anbean takibe başladı. Sahadan elde edilen istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı alan MİT, terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan Binbir'i düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirdi.

SON 1 HAFTADA 39 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185'e ulaşmıştır" dedi. Sınırların, yasa dışı geçişlere karşı Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ile korunduğunu belirten Aktürk, "Son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 31'i FETÖ mensubu olmak üzere 34'ü terör örgütü üyesidir" dedi.

TESLİM OLAN TERÖRİST İTİRAF ETTİ: OPERASYONLAR ARTTI ÖRGÜTE KATILIM BİTTİ

Diyarbakır annelerinin eyleminden etkilenen ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Suriye'deki saha unsurlarının desteği ile ikna edilen 'Baran' kod adlı terörist A.C. PKK'nın iç yüzünü anlattı. Özellikle son dönemlerde Türk askerinin operasyonların artmasıyla örgüte katılım neredeyse bitmiş durumda olduğuna dikkat çeken terörist, "Türk askerinin operasyonları sonucu her gün arkadaşlarımız ölüyordu. Bizler de bu ölümlere şahit oldukça kaçmak istiyorduk. Ancak operasyonların artması örgüte katılımları bitirme noktasına getirince kaçmak isteyenler ağır cezalara maruz kalıyordu. Ben bile birkaç kez kaçma teşebbüsünde bulundum ama her defasında başarısız oldum yakalandım ve cezalandırıldım, hapse atıldım, aç bırakıldım, işkencelere maruz kaldım" diye konuştu.

'ANLATTIKLARI HER ŞEY YALAN ÇIKTI'

Örgüte 16 yaşında girdiğini söyleyen A.C, "Her şey o kadar güzel anlatılıyordu ki, ben de kandım ve örgüte katıldım. Ancak gittiğimde bana anlatılan hiçbir şeyin aslında gerçeği yansıtmadığını gördüm. O kamplarda Kürtlerin hakkının savunulduğu söylemleri gerçek dışıdır, yalandır. Orada rezil rüsva bir şekilde, günlerce aç kalıyorduk, duş deseniz zaten yok, ortalık bitten, pislikten geçilmiyordu" dedi.

"DEYRİZOR'DA YAŞANANLAR HAKLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİ"

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor Arap aşiretler ve terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalara ilişkin "PKK/YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.

'MÜCADELEMİZE SAMİMİ DESTEK VERİLSİN'

BAKANLIK kaynakları, "Biz başından itibaren, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG'ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu yaşananlar da bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi. Son yaşananlar da eli kanlı PKK/YPG terör örgütü eliyle orada kurulmaya çalışılan düzene karşı bölge halkının kendi haklarını ve topraklarını korumak için bir araya gelerek tepki göstermesinden ibaret. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/ YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması, terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir" ifadelerini kullandı.