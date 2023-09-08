YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih 2023

Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme tercihleri için heyecanla bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman? Kimler ek tercih yapabilir?
Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme tercihleri için heyecanla bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman? Kimler ek tercih yapabilir?
ÜNİVERSİTELERE KAYITLAR TAMAMLANDI!
YKS tercih sonuçları açıklamasının ÖSYM tarafından açıklanması ardından üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.
İlk tercihte bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, elektronik kayıt ile birlikte üniversiteye ilk adımlarını attı. Sırada, ek yerleştirme yer alıyor.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2023?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapacak.
Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ancak üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de biteceği göz önünde bulundurulursa 2023 YKS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 1 Eylül tarihinde son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak. Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlayacağı söylenebilir.
2023 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.
YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldığında haberimizde yer verilecektir.