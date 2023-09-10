‘G20 Liderler Zirvesi’nin ana aktörü Türkiye oldu

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden G20 ülkelerinin liderleri Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesinde bir araya geldi. Üç oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformlar ele alındı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende zirveye katılan liderleri tek tek karşıladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi törenle karşılandı.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Avrupa Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'ye bu yıl, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya da misafir olarak davet edildi.

Başkan Erdoğan, Hindistan'da Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi.

Zirvede Başkan Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile de görüştü.

Başkan Erdoğan,qliderlere art arda görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti. Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile de bir araya geldi. Görüşmede, iş birlikleri alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Başkan Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva temaslarda bulundu.

BÖLGESEL KONULAR

Başkan Erdoğan ayrıca Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, MIKTA Liderler Buluşması da gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, 10 yıl önce oluşturulan MIKTA'nın ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe kat ettiğini vurguladı.

Zirvede Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile de bir görüşme gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Türkiye-Almanya ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) diyalog mekanizmasının yeniden işletilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

G20'de, Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

Koşu yaptığı sırada düşerek yaralanan Scholz görüşmeye, yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana gelmesi sonucu taktığı "korsan bandı" olarak bilinen siyah göz bandı ile katıldı. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'e geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Liderler Zirvesi'nde Erdoğan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya geldi.

SONUÇ BİLDİRGESİNDE TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİLDİ

G20 LİDERLER Zirvesi sonuç bildirgesinde Türkiye'nin tahıl koridorundaki çabalarına teşekkür edildi. Yayınlanan sonuç bildirgesinde, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz tahıl anlaşması sürecinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in çabalarına teşekkür edildi. Bu anlaşmanın sürdürülmesi için çalışmaların devam etmesi çağrısında bulunuldu. Gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerdeki talebin karşılanması için tahıl anlaşmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

'MUKADDES DEĞERLERE SALDIRI KABUL EDİLEMEZ'

ZİRVEDE Başkan Erdoğan, dünyaya İslam düşmanlığı mesajı verdi. Başkan Erdoğan, "Hemen her gün 'ifade özgürlüğü' kılıfıyla 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez. Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.