Manisalı Başkanlar deprem şoku yaşadı

Fas'ta meydana gelen deprem büyük yıkıma sebep oldu. Can kayıpları artarken depremin, 8 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etmek için Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Azmi Açıkdil, Jeopark Koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir, Doç. Dr. Serdar Aytaç deprem sırasında oteldeydiler. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TÜRK HEYETİ ORADAYDI

UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etmek için Fas'ın Marakeş kentinde bulunan Belediye Başkanlarının aralarında olduğu Manisa heyeti, Türkiye saatiyle 01:10 sıralarında merkez üssü Fas'ın Marakeş şehrine 70 km uzaklıktaki dağlık alanda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

HAYATIN BİR GERÇEĞİ

Yıkıcı bir depreme şahit olan kendisi ve heyet üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "8 Eylül gecesi, 7 şiddetinde bir depremi burada yaşadık. Çoğunluğu jeoloji alanında uzman olan delege üyeleriyle birlikte yakalandığımız deprem bize dünyanın her yerinde hayatın bir gerçeği olduğunu bir kez daha gösterdi. Kaldığımız otelin duvarlarında çatlaklar var, geceyi kendimizi güvende hissettiğimiz açık bir alanda geçirdik. Herkesin sağlığı iyi" dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise " Deprem sırasında, Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı için bulunduğumuz Fas'ta, oteldeydik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dileğim can kaybının artmamasıdır" şeklinde konuştu.

ULAŞIMDA ZORLANIYORLAR

FAS İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ölü sayısının 1037'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 672 olduğu belirtildi. Ayrıca ekiplerin, yolların hasar görmesi nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı söyleniyor.