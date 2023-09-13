  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi'nin 102. yıl dönümü mesajı

Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi'nin 102. yıl dönümü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında "Zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

AA
Başkan Erdoğan’dan Sakarya Zaferi’nin 102. yıl dönümü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA