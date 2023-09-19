Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?

11. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar

12. Askeri okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya

çıkarılmamış olanlar, okullarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olanlar ve ortaöğretimde çıkarılma cezası almayanlar

13. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olanlar

14. Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmayan, düz taban olmayan, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmayanlar, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmayanlar

15. Dilinde pelteklik, kekemelik, tutukluk gibi konuşma özürleri olmayanlar