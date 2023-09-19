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Haberler Gündem Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?

Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 940 sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı. Peki 2023 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Başvurular ne zaman bitecek?

HABER MERKEZİ

Jandarma Uzman Erbaş alımı için beklenen duyuru geldi. Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Peki, sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılacak, şartlar neler?

Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, 18 Eylül-2 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar, "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak "2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda belirtilecek.

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Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI ŞARTLARI

1. 2022-2023 yıllarına ait KPSS'den 50 puan ve üzeri almak
2. Türk vatandaşı ve erkek olanlar
3. 1 Ocak 2004 - 1 Ocak 1996 tarihleri ve arasında doğanlar (20-27 yaş)
4. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmıyor
5. Askerlik vazifesindeyken başvuranların nitelik belgesinde 80 puan ve üzeri not alanlar

Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?

6. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak
7. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylardan 18 Eylül 2018 tarihi ve sonrasında terhis olanlar
8. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az 3 yıl görev yapmış 1 Ocak
2023 itibarıyla 29 yaşını doldurmamış olanlar
9. "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almış olanlar
10. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olanlar (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür)

Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?

11. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar
12. Askeri okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya
çıkarılmamış olanlar, okullarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olanlar ve ortaöğretimde çıkarılma cezası almayanlar
13. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olanlar
14. Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmayan, düz taban olmayan, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmayanlar, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmayanlar
15. Dilinde pelteklik, kekemelik, tutukluk gibi konuşma özürleri olmayanlar

Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip uygun sağlık raporunun Personel Temin Merkezine ulaşması ve güvenlik soruşturmasının "Olumlu" olarak sonuçlanmasının ardından adayların atamaları yapılmaktadır. Bu süreç 4-5 ay gibi bir zaman dilimini kapsarken bazı adaylar için bu süre 8-9 ayı da aşabilmektedir.

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