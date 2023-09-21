Suriye’nin kuzeyinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı vurgulanarak, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" bilgisine yer verildi.

TÜRKİYE'YE GİRMEYE ÇALIŞAN PYD ÜYESİ YAKALANDI

ŞANLIURFA'NIN Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı. Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.