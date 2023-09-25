Başkan Erdoğan Nahçıvan’da! Iğdır- Nahçıvan doğal gaz boru hattının temeli atıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı. İmza töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısında açıklamalarda buludu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sizleri şahsım ve heyetim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk ziyaretimi KKTC ile birlikte Bakü'ye gerçekleştirmiştim. Bu sefer sizle Nahçıvan'da bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Nahçıvan'ın bugün geldiği noktada büyük payı olan Haydar Aliyev'i doğumunun 100. yılında bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

Türkiye Azerbaycan ilişkileri müstesna bir konumdadır. Telk millet iki devlet şiarı çerçevesinde ilişkilerimizi her alanda güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şusa Beyannamesi ilişkilerimizi yüklselten bir dönüm noktasıdır. Azerbaycan ile enerji ortaklığımızı derinleştireceğiz.

Nahçıvan Azerbaycan ile ilişkilerimizde önemli bir yere sahiptir. Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisiyle birlikte bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirme imkanına kavuşacağız. Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'nin yanı sıra toplu konut ile ilgili anlaşmalar az önce imzalandı. Ulaştırma, lojistik ve elektrik alanındaki ilişkilerimizi geliştirme arzusunu bir kez daha ortaya koyduk.

Iğdır-Nahçıvan hattı enerji güvenliğine katkı sağlayacak.

AZERBAYCAN'IN ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan topraklarında antiterör operasyonu yaptı. Operasyonun son derece kısa sürede başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Operasyon sırasında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Nahçıvan güneş enerjisi santrali planımız var. Ermenistan ordusu teslim oldu. Bizim şartlarımızı kabul etti. Karabağ bölgesine orada yaşayan Ermeni ahalisine insani yardımlar gönderilmeye başlanılmıştır. Gıda, erzak ve diğer insani yardımlar yapılıyor. Ermenistan ordusu Karabağ'da 24 saatte teslim oldu. Yevlah'tan sonra Hankendi'de ikinci görüşme yapıldı. Karabağdakilerin güvenliğini Azerbaycan temin ediyor.

Aziz kardeşim bu hadise olduğunda siz ABD'deydiniz. Orada dünyanin en ali kürsüsünden Azerbaycan devletine desteğinizi ifade eden beyanlar vermiştiniz. Siz ve Türkiye halkı yanımızdaydınız. Azerbaycan halkı bu desteğinizi unutmayacak.

İkinci Karabağ muhaberesi tarihi zaferimiz.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer eşlik etti.

Aliyev ile baş başa görüşen Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılarak, ortak basın toplantısı ve imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak etti.