Ankara’da İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı kamerada

İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. Yapılan açıklamada 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'da bombalı saldırı girişimi öncesi teröristlerin kullandığı araç ve kendisini patlattığı ana ait ggörüntüler ortaya çıktı.

TERÖRİSTİN ÜZERİNDEKİ BOMBA İMHA EDİLDİ

Polisler tarafından etkisiz hale getirilen diğer teröristin üzerinde de bomba tespit edildi. Bombayı patlatamadan etkisiz hale getirilen teröristin çevresinde emniyet tedbiri alındı. Ardından bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Teröristin üzerindeki bomba kontrollü şekilde çıkarıldı. Bomba, çevre emniyetinin alınması ardından bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatılarak imha edildi.

ŞÜPHELİ PAKETLER PATLATILDI

Öte yandan saldırının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Kızılay Güvenpark çevresinde şüpheli paketler belirlendi. Güvenlik önlemlerinin alınması ardından şüpheli paketler bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce şüpheli paketlerin patlatılması öncesinde uyarı mesajı yayımlanarak, "Kızılay Güvenpark ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak bomba imha ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BAKAN YERLİKAYA: POLİSLERİMİZİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Teröristleri etkisiz hale getiren polis memurlarından Erkan Karataş ile Alim Reis Demirel yaralandı. Yaralı polisler İbni Sina Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırı girişiminde yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Terörle, onların iş birlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Son dakika: Ankara'da bombalı saldırı girişimi! 2 terörist etkisiz hale getirildi