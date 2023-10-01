MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara’daki terör saldırısını lanetledi

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah Emniyet Genel Müdürlüğünü doğrudan hedef alan bombalı terör saldırısını lanetlediğini bildirdi.

Hain eylemin failleri olan iki teröristten birinin kendisini patlattığını, diğerinin de etkisiz hale getirildiğini anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"TBMM'nin yeni yasama yılının açılış gününde teröristlerin alçak ve kanlı teşebbüsleri çok şükür berhava edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti toplumsal huzur ve güvenliği sağlama hususunda tavizsizdir. Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaralanan kahraman polislerimize acil şifa temennilerimle birlikte, Türk polis teşkilatına, aziz milletimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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