2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman?

KYK ek tercih yurt başvurusu takvimi açıklandı. Peki KYK ek tercih yurt başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?
KYK ek tercih yurt başvurusu takvimi açıklandı. Peki KYK ek tercih yurt başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?
İşte, KYK dikey geçiş, yatay geçiş, ek kontenjan yurt başvuru tarihleri...
KYK EK NKONTENJAN YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK ek kontenjan yurt başvuru e-Devlet'in 'Yurt Başvurusu' sayfası üzerinden online olarak yapılacak.
Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrenciler KYK yurt başvurusu yapacaklar.
KYK EK KONTENJAN YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
KYK ek kontenjan yurt başvuruları 5 Ekim günü saat 23.59'da sona erecek.