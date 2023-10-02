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Haberler Gündem 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman?

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika açıklamasında yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek yurt başvurularının başladığını duyurdu. Öğrencilerin gözü başvurularda! Peki 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman? İşte, KYK ek tercih yurt başvuru tarihleri...

HABER MERKEZİ

KYK ek tercih yurt başvurusu takvimi açıklandı. Peki KYK ek tercih yurt başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman?

İşte, KYK dikey geçiş, yatay geçiş, ek kontenjan yurt başvuru tarihleri...

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman?

KYK EK NKONTENJAN YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK ek kontenjan yurt başvuru e-Devlet'in 'Yurt Başvurusu' sayfası üzerinden online olarak yapılacak.

KYK EK KONTENJAN YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman?

Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrenciler KYK yurt başvurusu yapacaklar.

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman?

KYK EK KONTENJAN YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

KYK ek kontenjan yurt başvuruları 5 Ekim günü saat 23.59'da sona erecek.

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