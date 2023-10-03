12 askerimizin katili Kamışlı’da etkisiz

GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına 1988'de katılan "Aslan Çele/Aslan Samura" kod adlı Müzdelif Taşkın'ın Irak'tan Suriye'ye geçtiğini tespit etti. Kamışlı-Amude kara yolunda nokta operasyonu düzenleyen MİT, Taşkın'ı etkisiz hale getirdi. Dağlıca'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Komando Taburu'na 2007'de ağır silahlarla düzenlenen, 12 askerin şehit edildiği, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı olan terörist Müzdelif Taşkın, PKK adına Irak ve Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.

ÇOK SAYIDA EYLEM PLANLADI

2010'DA örgüt tarafından verilen görevle sözdew Zap eyalet sorumluları arasında yer alan Taşkın'ın, PKK'ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdiği, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçerek, PKK/YPG bünyesinde kritik faaliyetler icra ettiği belirlendi. Son olarak terör örgütünün sözde Suriye asayiş genel sorumlusu olarak faaliyet yürüten terörist Taşkın'ın, yaklaşık 35 yıldır çok sayıda eylemi organize ettiği ve bizzat katıldığı tespit edildi.

O TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı'na yönelik önceki gün saldırı girişiminde bulunan 2 teröristten 1'inin bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi. Saldırıda polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş yaralandı. Yaralı polislerin tedavisi Ankara İbni Sina Hastanesi'nde sürüyor.

ÖTE yandan saldırıda kullanılan roketatarın Türkiye'ye paramotorlarla sokulduğu iddiası üzerinde duruluyor. Hafif olması ve kolay hareket ettirilebilmesiyle dikkat çeken paramotorların hava savunma sistemlerince tespit edilebilmesi de son derece zor. Paramotorlar yükseldiklerinde, yeryüzüne yüksek bir ses ulaşmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü inlerine yaptığı baskınlarda hazırda bekletilen çok sayıda paramotor ele geçirdi.

PKK'YA AİT 75 PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne ait 75 piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Terör örgütüne karşı başlatılan operasyonların devam ettiğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlara katılan kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Harekatta PKK tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edildi, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi.

İHRAÇ ÖĞRETMEN DAĞDAN GELEN PKK'LILARI SAKLIYORMUŞ

TERÖR örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul ve Kırklareli'de düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında HDP Pendik İlçe Eş Başkanı Oya Engin, HDP Tuzla İlçe Eş Başkanı Mehmet Akçiçek, eski HDP Tuzla İlçe Eş Başkanı Fikriye Sarıgül ve HDP Bakırköy İlçe Eş Başkanı Gonca Yangöz de bulunuyor. Operasyonda yakalanan HDP İl Eş Sözcüsü Mesut Fırat'ın KHK ile ihraç edilen öğretmen olduğu ortaya çıktı. İhraç öğretmenin dağdan gelen PKK üyelerini saklayıp yurt dışına çıkışlarını sağladığı kaydedildi. Örgüt içinde faaliyet gösteren eski HDP Tuzla İlçe Eş Başkanı Eyyup Gökçen'in aynı zamanda siyasi alan yapılanmasında yer aldığı belirtildi.