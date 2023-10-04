Emekliler huzur içinde yaşayacakları ücrete kavuşacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Yollarına kararlı bir şekilde devam edeceklerini belirten Bahçeli, "Birinci gündem konumuz; depremin hasarlarını tümüyle onarmak, yaraları sarmak, yeni ve güvenli 650 bin konutu inşa ederek depremzedelere teslim etmektir. İkinci gündem konumuz; sosyal ve ekonomik reformlarla toplumsal refah ve rahatlamayı daha da güçlendirmek, daha da genişletmek ve nihayet her kesime yaymaktır. Enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar alınmaktadır. Herkesin ortak şikayeti olan hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecektir" diye konuştu.

"Sayıları 16 milyonu bulan emeklilerimizin insanca ve huzur içinde yaşayacakları bir ücret düzeyine kavuşmalarından başka seçenek ise kalmamıştır" diyen Bahçeli, "Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler, enflasyon üzerinde zam verilmesi, hatta zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimiz ve beklentimizdir" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN ZİYARET

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş yeni Anayasa sürecine ilişkin, "Öncelikle bir darbe Anayasası olan 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmak, bunun için de herkesin kendi sepetindeki pamuğu ortaya koyarak makul ve meşru zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır" dedi.

'TÜRKİYE DÜŞMANLARININ DEĞİRMENİNE SU TAŞIYORLAR'

ÜÇÜNCÜ gündem konusunun ise terörle mücadele olduğunu ve bu konuyu başarıyla sonuçlandırıp, bu kanlı döngüyü milletin ve ülkenin gündeminden tamamıyla çıkarmak istediklerini söyleyen Bahçeli, esasen 1 Ekim saldırısının Türkiye'ye karşı yapıldığını belirterek, "Bu saldırıdan hemen sonra sosyal medyadan İçişleri Bakanlığı ekseninde maksatlı tartışmaların körüklenmesi, eski ve yeni bakanlar arasında fitne ve fesat üretiminin tahrik edilmesi Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyan arsızlık ve ahlaksızlıktır" dedi.