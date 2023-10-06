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Haberler Gündem ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) EK Tercih Sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) EK Tercih Sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Birinci tercihlerinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih sonuçları için bekleyişe başladı. Gözler ÖSYM'de! Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün içinde açıklanır? İşte, DGS ek tercih sonuç açıklanma tarihi...

HABER MERKEZİ

29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yeniden tercih hakkında bulunan ve bu sefer bir programa yerleşmenin hayalini kuran adaylar DGS ek tercih sonuçları açıklanma tarihi 2023 hakkında araştırmalara başladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçiş yapmak için tercihte bulunmuşlardı. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS EK Tercih Sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuza göre 2023-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek tercih işlemleri, 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapıldı.

Adaylar, tercih listelerini 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sisteme kaydetti.

ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS EK Tercih Sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından henüz açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 10 Ekim tarihinde sona ermiş ve yerleştirme sonuçları 17 Ekim'de erişime açılmıştı.

Buna göre, bu yılki DGS ek tercih sonuçlarının 11 Ekim 2023 tarihinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DGS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS EK Tercih Sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS ek tercih sonuçları açıklandıktan sonra bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden belirtilen tarihler arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

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