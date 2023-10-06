ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) EK Tercih Sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından henüz açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 10 Ekim tarihinde sona ermiş ve yerleştirme sonuçları 17 Ekim'de erişime açılmıştı.

Buna göre, bu yılki DGS ek tercih sonuçlarının 11 Ekim 2023 tarihinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DGS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.