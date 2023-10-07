AK Parti’de yeni MYK belli oldu! Sözcü Ömer Çelik açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni MYK'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Bizim bütün MKYK'larımız tecrübeni ile istikrarın devamlılığını sağlayan aynı zamanda da değişimi kucaklayan bir denge içerisinde olmuştur.

Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MKYK'nin içinden çıkan MYK üyelerini açıklamıştır.

Ömer Çelik'in duyurduğu yeni MYK'da şu isimler yer alıyor:

Efkan Ala - Genel Başkanvekili

Mustafa Elitaş - Genel Başkanvekili

Erkan Kandemir - Teşkilat Başkanı

Fatih Şahin - Genel Sekreter

Nihat Zeybekci - Ekonomi İşleri

Zafer Sırakaya - Dış ilişkiler

Ömer İleri - Bilgi İletişim Başkanı

Fatma Betül Sayan Kaya - Sosyal Politikalar

Vedat Demiröz - Mali ve İdari İşler