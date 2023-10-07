AK Parti’de yeni MYK belli oldu! Sözcü Ömer Çelik açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni MYK'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.
ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:
Bizim bütün MKYK'larımız tecrübeni ile istikrarın devamlılığını sağlayan aynı zamanda da değişimi kucaklayan bir denge içerisinde olmuştur.
Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MKYK'nin içinden çıkan MYK üyelerini açıklamıştır.
Ömer Çelik'in duyurduğu yeni MYK'da şu isimler yer alıyor:
Efkan Ala - Genel Başkanvekili
Mustafa Elitaş - Genel Başkanvekili
Erkan Kandemir - Teşkilat Başkanı
Fatih Şahin - Genel Sekreter
Nihat Zeybekci - Ekonomi İşleri
Zafer Sırakaya - Dış ilişkiler
Ömer İleri - Bilgi İletişim Başkanı
Fatma Betül Sayan Kaya - Sosyal Politikalar
Vedat Demiröz - Mali ve İdari İşler