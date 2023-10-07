Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte olacak?

Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte görülecek? 2023 Halkalı güneş tutulması için geri sayım sürüyor. Türkiye'den güneş tutulması görülecek mi merak ediliyor. İşte güneş tutulmasının gerçekleşeceği tarih.
Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte görülecek? 2023 Halkalı güneş tutulması için geri sayım sürüyor. Türkiye'den güneş tutulması görülecek mi merak ediliyor. İşte güneş tutulmasının gerçekleşeceği tarih.
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
Bu yılın ilk güneş tutulması 20 Nisan'da gerçekleşmişti. İkinci tutulması ise halkalı tutulma olarak meydana gelecek.
2023 yılının önemli gök olaylarından halkalı Güneş Tutulması 14 Ekim'de gerçekleşecek.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Ekim ayında gerçekleşecek olan Halkalı Güneş tutulması Türkiye'de görülmeyecek.
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır.
Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.