  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte olacak?

Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte olacak?

2023 yılı önemli gök olayları arasında yer alan parçalı güneş tutulmasının gerçekleşeceği tarih belli oldu. 20 Nisan'da yaşanan ilk tutulmanın ardından, bu yılın ikinci ve son tutulması için az bir zaman kaldı. Peki, güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

HABER MERKEZİ

Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte görülecek? 2023 Halkalı güneş tutulması için geri sayım sürüyor. Türkiye'den güneş tutulması görülecek mi merak ediliyor. İşte güneş tutulmasının gerçekleşeceği tarih.

Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte olacak?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Bu yılın ilk güneş tutulması 20 Nisan'da gerçekleşmişti. İkinci tutulması ise halkalı tutulma olarak meydana gelecek.

2023 yılının önemli gök olaylarından halkalı Güneş Tutulması 14 Ekim'de gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ekim ayında gerçekleşecek olan Halkalı Güneş tutulması Türkiye'de görülmeyecek.

Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte olacak?

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır.

Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA