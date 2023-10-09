DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan DGS ek tercih sonuçları için bekleyiş başladı. 29 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilen ek tercih başvuruları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan DGS ek tercih sonuçları için bekleyiş başladı. 29 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilen ek tercih başvuruları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.
4 Ekim 2023 tarihinde tercih sürecinin bitmesinin ardından, sonuçların da birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.
DGS EK TERCİH İŞLEMLER SONA ERDİ
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda tamamladı.
Ek yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapıldı ve 4 Ekim'de saat 23.59'da sona erdi.