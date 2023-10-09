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Haberler Gündem DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2023 DGS ek tercih başvurusunda bulunan adaylar yerleştirme sonuçlarını bekliyor. DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ile ilgili tarih belli oldu mu? DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

HABER MERKEZİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan DGS ek tercih sonuçları için bekleyiş başladı. 29 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilen ek tercih başvuruları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

4 Ekim 2023 tarihinde tercih sürecinin bitmesinin ardından, sonuçların da birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS EK TERCİH İŞLEMLER SONA ERDİ

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda tamamladı.

Ek yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapıldı ve 4 Ekim'de saat 23.59'da sona erdi.

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