DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

4 Ekim 2023 tarihinde tercih sürecinin bitmesinin ardından, sonuçların da birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.