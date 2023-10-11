Dünya basını Türkiye’yi konuştu: Erdoğan barış için devrede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam yaptığı İsrail-Filistin çatışmasında 'arabuluculuk' açıklaması dünyanın gündeminde. Erdoğan yaptığı açıklamada, "İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Türkiye olarak, tarafların talep etmesi halinde esir takası dâhil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim" demişti. Bu açıklamaların ardından dünya basını, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın barış için devreye girdiğini aktardı.

'SAVAŞS KURALLARINA SAYGI DUYULMALI'

ABD merkezli Wall Street Journal: "Erdoğan, Türkiye'nin potansiyel mahkum değişimi konusunda müzakerelere yardım etmeye istekli olduğunu söyledi."

- Alman Tagesschau: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre Türkiye, İsrail'deki savaşta arabuluculuk rolü oynamaya hazır. İsrail'e Filistin bölgelerini bombalamayı bırakması ve Filistinlileri de sivil İsrail yerleşimlerine yönelik saldırıları durdurması yönünde çağrıda bulunuyor. Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım hazırladığını ifade ediyor. Bağımsız egemen bir Filistin devleti olmadan bölgede barış olmayacaktır." -

Yunan Kathimerini, "Erdoğan İsrail ve Hamas'ı dengelemeye çalışıyor" manşetini attı. Haberde Erdoğan'ın "İsrail güçleri ve yerleşimcilerin Gazze halkına yönelik saldırılarına, infazlarına ve zulmüne karşı olduğumuz gibi, İsrailli sivillere yönelik saldırılara da karşıyız" ifadelerine yer verildi.

- Al Monitor, "İsrail-Hamas savaşı şiddetlenirken Türkiye'den Erdoğan ılımlı bir duruş sergiliyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. - Japonya merkezli NHK, "Erdoğan, Türkiye'nin Hamas-İsrail çatışmasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi" dedi.

- Al Arabiya, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Filistinlilere İsraillilere yönelik 'tacizlerine son vermelerini' ve Gazze'de çatışmalar şiddetlenirken her iki tarafın da savaş kurallarına saygı duymasını söyledi" dedi. - CNN Yunanistan Erdoğan'ın, "İsrail'den Filistin topraklarına yönelik bombardımanına son vermesini, Filistinlilerden de İsrail yerleşimlerini taciz etmeyi bırakmasını istiyoruz" sözünü öne çıkardı.

'BÖLGEDEKİ AKTÖRLER BARISIN TESİSİ İÇİN SORUMLULUK ALMALI'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Erdoğan ve Nehammer, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Başkan Erdoğan ve Nehammer, görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan, İsrail-Filistin çatışması konusunda "Sayın Putin ile görüşeceğim. Guterres ile görüşmem olacak. Görüşmeleri Körfez ülkeleriyle devam ettireceğiz" dedi. 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırdıklarını söyleyen Erdoğan, "Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz" dedi.