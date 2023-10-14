Dünyanın gözü önünde insanlık suçu

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gerilim yükseliyor. İsrail polisi, cuma namazını Mescid- i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu. Bunun üzerine Filistinliler, cuma namazını Ras El-Amud bölgesindeki bir caddede kılmak istedi. İsrail polisi gruba gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale etti. Öte yandan TOMA'lardan da insanların üzerine lağım suyu sıkıldığı belirlendi.

BARİKATLAR KURDU

Cuma namazı öncesinde de Kudüs'te gerilim yüksekti. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya giden yollara barikatlar kurdu. Yalnızca 80 yaş üstü Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilidi. İsrail güvenlik güçlerinin barikat kurduğu noktalardan biri Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı oldu.

MÜSLÜMANLAR FİLİSTİN İÇİN AYAKLANDI

Müslüman ülkeler İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme sessiz kalmadı. Türkiye'nin dışında Malezya ve Endonezya olmak üzere Müslüman ülkeler Filistinliler için destek çağrısında bulundu.

Cuma namazı sonrası toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etmek için gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin müdahalesine Filistinliler, lastik yakarak ve yolları kapatarak karşılık verdi.

BM: KARARI İPTAL EDİN

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dujarric, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını kaydederek, karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizdi. "Birleşmiş Milletler güçlü bir şekilde İsrail ordusunun bu yönde talimatına karşı çıkıyor ve iptal edilmesini talep ediyor" ifadelerini kullanan Dujarric, böyle bir hamlenin zaten çok kötü olan durumu "trajediye" çevireceğini vurguladı.

'EVLERİNİZİ DERHAL BOŞALTIN'

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiden oluştuğu belirtilen Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istedi. Bildiride uçaklardan saldırı yapılacağı ve Gazze'nin güneyine gitmeleri gerektiğinin uyarısının yer aldığı broşürler attı. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'e ait demir çit alanlara yaklaşılmaması gerektiği söylenerek, "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi.

GÜNEYE GÖÇ BAŞLADI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1 milyon 100 bin kişiye şehrin güneyine geçmeleri için 24 saat süre verdi. Gazzelilerin güneye göçü başladı. Yüz binlerce Filistinli de Şifa Hastanesi'ne sığınmaya başladı. Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırılar sonucu evleri yıkılan Filistinliler ise, Nasır Hastanesi avlusunda kalmaya başladı.

YAYIN YAPAN GAZETECİ İSRAİL SALDIRISINDA ÖLDÜ

İsrail ordusu Lübnan sınırında bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. Lübnan topraklarından olası bir sızmaya karşı bölgede saldırı alarmı çaldığı ve çevrede arama yapıldığı belirtildi. Trablus merkezli Febru ary televizyonunun Gazze muhabiri Enğam Advan'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi. Böylelikle, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısı 9'a yükseldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İSRAİL'E ÇOK SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyindeki halka bölgeyi terk etmek için 24 saat tanımasına sert tepki gösterdi.

ACIMASIZ EYLEM

Yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez. Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur. İsrail'in vahim hatadan geri dönmesini, Gazze'de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz" denildi.