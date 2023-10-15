Fidan ve Sisi Gazze’ye insani yardımı görüştü

DÜNYADA insani trajedi yaşanan her durumda zulme dur diyen Türkiye, Gazze'de yaşanan dramın sona ermesi için bir yandan taraflarla iletişime geçerek itidal çağrısı yapıyor, diğer taraftan insani yardımlar için devreye giriyor. Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini Mısır'a ulaştıracak olan üçüncü uçağın da Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan bölgeye hareket ettiği ve Mısır'ın Uluslararası Ariş Havalimanı'na ulaştığı bilgisini paylaştı.

GAZZE için hazırlanan ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri Mısırlı yetkililere teslim edildi.

MISIR'A RESMİ ZİYARET

MISIR Dışişleri Bakanı Sameh Şükri'nin davetine icabetle Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Devlet Başkanı Sisi tarafından kabul edildi.

BAKAN Fidan İsrail ve Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştiren Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de dün Kahire'de görüştü. Bakan Fidan'ın Mısır temaslarında Filistin-İsrail gerginliği ve Gazze'ye insani yardım gönderilmesi konusu gündemin ilk sıralarında yer aldı.

'AYNI YERDE DURUYORUZ'

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Mısır'ın, Doğu Akdeniz'in iki yakasında bulunan çok önemli iki stratejik ülke olduğunu belirten Fidan, "Biz Filistin meselesinde aynı yerde duruyoruz. Filistin meselesi, Filistin Devleti kurulmasıyla çözülecek olan bir mesele. İsrail'in barışı sadece Arap ülkeleriyle değil esas itibariyle Filistinlilerle olmalı. Biz Mısır'la bu konuda aynı düşünüyoruz. Filistinlilerle bir barış yapılmadan bölgeye kalıcı bir barış gelmesi mümkün değildir. Bugünden itibaren gerek şu an gerek silahlar sustuktan sonra ne yapılabilir ve ne yapılmalı? Bu konular üzerinde görüş alışverişinde bulunmaya başladık" dedi.